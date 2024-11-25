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«Прогресс МС-28» спас МКС от столкновения с космическим мусором

Роскосмос: «Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором

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«Роскосмос»

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС), чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации »Роскосмос» в Telegram-канале.

«Орбита Международной космической станции была скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором», — говорится в публикации.

В Роскосмосе добавили, что двигатели «Прогресса» были включены в 12:49 по московскому времени и проработали около трех минут. В результате был выдан импульс величиной 0,3 м/с. Это позволило увеличить орбиту станции примерно на 500 метров.

Как отметили в госкорпорации, после проведения маневра уклонения период обращения станции составил 92,85 минуты, наклонение орбиты — 51.66°, средняя высота орбиты — 416,99 километра, минимальная — 417,81 километра, максимальная — 430,40 километра.

22 ноября гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Международная космическая станция началась как проект России и США, и ее судьба должна решаться совместно. По его словам, в настоящее время обсуждаются варианты сведения станции с орбиты с ее последующим затоплением в океане.

Ранее российский корабль доставил на МКС новогодние подарки.

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