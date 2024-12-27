Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, может ли музыка повысить продуктивность на рабочем месте

Conversation: продуктивность от прослушивания музыки зависит от черт личности
close
Shutterstock/Max kegfire

Международная группа исследователей выяснила, как индивидуальные особенности человека влияют на его продуктивность при прослушивании музыки во время работы. Об этом сообщает портал The Conversation.

Новое исследование показало, что восприятие музыки и ее влияние на продуктивность на работе зависит от индивидуальных особенностей человека. Экстраверты, как правило, испытывают пользу от дополнительной стимуляции, которую обеспечивает музыка, в то время как интроверты могут испытывать перегрузку, что снижает их результаты.

Ученые утверждают, что музыка может быть как полезной, так и отвлекающей в зависимости от выполняемой задачи и выбранного жанра. Кроме того, эффект музыки различается в зависимости от характера задачи. Простые и рутинные дела становятся легче, когда слушаешь энергичную и бодрящую музыку. Однако, когда речь заходит о сложных когнитивных задачах, таких как чтение или письмо, отвлекающие тексты или громкие звуки могут стать помехой.

Темп музыки играет не менее важную роль: медленные и спокойные мелодии помогают сосредоточиться, в то время как агрессивная музыка может отвлекать.

Ученые советуют слушать любимую музыку перед началом работы, чтобы улучшить настроение и сосредоточиться. Они также рекомендуют экспериментировать с разными жанрами и задачами, чтобы найти свой идеальный баланс и превратить музыку в помощника для продуктивной работы.

Ранее было названо преимущество редких занятий спортом по сравнению с регулярными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами