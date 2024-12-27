Грозы могут увеличивать силу таинственных гамма-лучей из космоса

Астрофизики из разных стран изучили возможность того, что грозовые электрические поля могут искажать данные, полученные на высокогорных обсерваториях, включая китайскую LHAASO. Работа опубликована в журнале Science.

Обсерватория LHAASO в 2021 году заявила о регистрации гамма-лучей с энергией более одного петаэлектронвольта — самой высокой из когда-либо зафиксированных. Однако новое исследование предполагает, что грозы могут искусственно увеличивать интенсивность частиц, создавая ложное впечатление о невероятной энергии этих лучей.

Ашот Чилингарян, директор исследовательской станции космических лучей Арагац, уверен, что грозы способны усиливать вторичные частицы, формирующиеся при взаимодействии гамма-лучей с атмосферой. Его команда смоделировала влияние сильных электрических полей гроз и пришла к выводу, что они могут значительно завышать оценки энергии гамма-лучей.

Ученые LHAASO отвергают это предположение, подчеркивая, что тщательно отслеживают погодные условия и исключают данные, собранные во время гроз. Аналогичные меры принимают исследователи обсерватории HAWC в Мексике, чтобы исключить влияние погодных эффектов.

Тем не менее, эксперты считают, что влияние гроз необходимо изучать глубже, чтобы подтвердить или опровергнуть выводы обсерваторий. По их мнению, дискуссия подчеркивает сложность изучения экстремальных космических явлений и важность независимого анализа для проверки громких открытий.

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