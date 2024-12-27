Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грозы могут увеличивать силу таинственных гамма-лучей из космоса

Science:грозы могут искажать данные, полученные на высокогорных обсерваториях
close
Sean McAuliffe/Unsplash

Астрофизики из разных стран изучили возможность того, что грозовые электрические поля могут искажать данные, полученные на высокогорных обсерваториях, включая китайскую LHAASO. Работа опубликована в журнале Science.

Обсерватория LHAASO в 2021 году заявила о регистрации гамма-лучей с энергией более одного петаэлектронвольта — самой высокой из когда-либо зафиксированных. Однако новое исследование предполагает, что грозы могут искусственно увеличивать интенсивность частиц, создавая ложное впечатление о невероятной энергии этих лучей.

Ашот Чилингарян, директор исследовательской станции космических лучей Арагац, уверен, что грозы способны усиливать вторичные частицы, формирующиеся при взаимодействии гамма-лучей с атмосферой. Его команда смоделировала влияние сильных электрических полей гроз и пришла к выводу, что они могут значительно завышать оценки энергии гамма-лучей.

Ученые LHAASO отвергают это предположение, подчеркивая, что тщательно отслеживают погодные условия и исключают данные, собранные во время гроз. Аналогичные меры принимают исследователи обсерватории HAWC в Мексике, чтобы исключить влияние погодных эффектов.

Тем не менее, эксперты считают, что влияние гроз необходимо изучать глубже, чтобы подтвердить или опровергнуть выводы обсерваторий. По их мнению, дискуссия подчеркивает сложность изучения экстремальных космических явлений и важность независимого анализа для проверки громких открытий.

Ранее ученые показали самую большую фотографию ночного неба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами