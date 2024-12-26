Ученые показали самую большую фотографию ночного неба

Национальная обсерватория оптической и инфракрасной астрономии NOIRLab опубликовала коллекцию изображений всех 88 созвездий, признанных Международным астрономическим союзом. В рамках проекта также был выпущен крупнейший в открытом доступе снимок ночного неба, выполненный с разрешением 40,000 пикселей. Результаты доступны портале Noirlab.

Огромный фотоснимок ночного неба был создан немецким астрофотографом Экхардом Славиком. Он использовал самые темные и чистые места на планете, такие как Вальденбург в Германии, Тенерифе и Ла-Пальма в Испании, Намибию и Чили. Для создания изображений применялась особая техника: каждая панель снималась дважды — с рассеивателем и без, чтобы звезды на фото были максимально четкими и яркими.

Проект предоставляет не только визуальные материалы, но и образовательные ресурсы, такие как карточки и аудиовизуальные пособия, которые идеально подходят для использования в школах, планетариях и музеях. Все изображения доступны для скачивания и могут быть использованы любителями астрономии, студентами и учеными. Они дают возможность глубже изучить космос и даже самостоятельно найти созвездия на ночном небе.

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