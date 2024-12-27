Эксперт рассказал, как выбирать правильную упаковку с вареными овощами в магазине

Очищенные вареные овощи, которые продаются в магазинах, должны быть упакованы в вакуумную упаковку. Ее содержимое не должно двигаться от легкого нажатия, если так происходит, продукт лучше не покупать, рассказал «Газете.Ru» технолог, эксперт в области качества и безопасности пищевой продукции, создатель цифровой платформы Quality CHECK Константин Деревсков.

«Смотрите, пожалуйста, внимательно на то, чтобы не было разгерметизации упаковки. То есть упаковка должна плотно прилегать к вареному продукту. Если вы упаковка двигается с помощью легкого нажатия ваших пальцев, и она «люфтит», когда происходит, некое расслоение, то тогда произошел развакуум и такую упаковку нельзя брать», – объяснил эксперт.

Кроме того, важно обращать внимание на саму упаковку и ее содержимое.

«Важно, чтобы овощи внутри были без жидкости (за исключением собственного сока, как у свеклы). Упаковка должна быть чистая и без повреждений. Это тоже очень важно. Также важно обращать внимание на срок годности и степень очистки овощей — нужно, чтобы они были максимально очищены», — рассказал Деревсков.

Вареные овощи быстро портятся при неправильном хранении. Вареные овощи в вакуумной упаковке не должны храниться в морозилке или при комнатной температуре — только в холодильнике. Когда приступите к готовке, используйте всю упаковку целиком.

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