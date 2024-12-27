Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, как выбирать правильную упаковку с вареными овощами в магазине

Технолог Деревсков: от подвижных в упаковке вареных овощей лучше отказаться
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Очищенные вареные овощи, которые продаются в магазинах, должны быть упакованы в вакуумную упаковку. Ее содержимое не должно двигаться от легкого нажатия, если так происходит, продукт лучше не покупать, рассказал «Газете.Ru» технолог, эксперт в области качества и безопасности пищевой продукции, создатель цифровой платформы Quality CHECK Константин Деревсков.

«Смотрите, пожалуйста, внимательно на то, чтобы не было разгерметизации упаковки. То есть упаковка должна плотно прилегать к вареному продукту. Если вы упаковка двигается с помощью легкого нажатия ваших пальцев, и она «люфтит», когда происходит, некое расслоение, то тогда произошел развакуум и такую упаковку нельзя брать», – объяснил эксперт.

Кроме того, важно обращать внимание на саму упаковку и ее содержимое.

«Важно, чтобы овощи внутри были без жидкости (за исключением собственного сока, как у свеклы). Упаковка должна быть чистая и без повреждений. Это тоже очень важно. Также важно обращать внимание на срок годности и степень очистки овощей — нужно, чтобы они были максимально очищены», — рассказал Деревсков.

Вареные овощи быстро портятся при неправильном хранении. Вареные овощи в вакуумной упаковке не должны храниться в морозилке или при комнатной температуре — только в холодильнике. Когда приступите к готовке, используйте всю упаковку целиком.

Ранее врач рассказала, в каком случае астма может перейти в опасное заболевание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами