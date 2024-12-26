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Врач рассказала, в каком случае астма может перейти в опасное заболевание

Врач Никитина: курение повышает риск перехода астмы в ХОБЛ

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Согласно исследованию, представленному на Конгрессе Европейского респираторного общества, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) развивается примерно у 60% больных астмой из-за загрязненного воздуха. Однако это число может быть преувеличено. В основном астма переходит в ХОБЛ у курильщиков, рассказала сотрудница Национального медицинского исследовательского центра по профилю «пульмонология» Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Лидия Никитина.

Загрязнение воздуха является мощным триггером обострения хронических заболеваний бронхов и легких. Это происходит потому, что в загрязненном воздухе содержатся твердые частицы, которые обозначаются PM, в частности PM2.5, PM10. Они поглощаются альвеолярными макрофагами, которые располагаются на поверхности слизистой дыхательных путей и защищают от всевозможных «нападающих» на нас частиц, но не могут быть ими нейтрализованы, поэтому они попадают на поверхность слизистых оболочек бронхов и вызывают воспаление.

«Астма действительно может переходить в ХОБЛ, и каждый эксперт наблюдал в своей практике такие эпизоды. На мой взгляд, ХОБЛ развивается примерно у 10% пациентов с астмой. Если астма тяжелая, неконтролируемая, присутствуют триггеры, то этот процент чуть выше, но явно не 60%. Для России эти данные выглядят гиперболизированными, но у нас и другие условия, другая плотность населения», – рассказала врач.

По словам пульмонолога, переход астмы в ХОБЛ в подавляющем большинстве случаев происходит у астматиков, которые курят.

«Самое простое, что в наших руках, – это перестать насыщать свои дыхательные пути компонентами сигаретного дыма и пара от вейпов. На последнее следует обратить особое внимание, ведь, хотя эффект от пара вейпов не так хорошо изучен, как от сигаретного дыма, пульмонологическое сообщество уже заявляет: при курении электронных устройств происходит поражение самых мелких и самых нежных дыхательных путей. Это может не проявляться так ярко и доминантно, как, допустим, EVALI – тяжелое заболевание с острой дыхательной недостаточностью, кровохарканьем и выраженным поражением легких», – рассказала врач.

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