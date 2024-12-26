Ученые объяснили, почему приматы боятся змей с рождения

Ученые из Нагойского университета в Японии обнаружили, что чешуя змей выступает визуальным сигналом, который помогает приматам обнаруживать этих рептилий и активирует врожденный страх перед ними. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые давно знают, что способность быстро распознавать различные угрозы, связанные с животными, имеет глубокие эволюционные корни. Эксперимент, проведенный в Нагойском университете, подтвердил, что обезьяны, которые никогда не сталкивались со змеями, инстинктивно реагируют на изображения этих рептилий.

Исследователи установили, что обезьяны сразу же обращали внимание на фотографии со змеями, но не проявляли интереса к несколько похожим земноводным — саламандрам. Ученые предположили, что страх перед змеями обусловлен не формой их тел, а внешним видом чешуи.

Команда провела эксперимент, в ходе которого обезьяны должны были найти отличающееся изображение среди девяти картинок. Когда на экране появлялась картинка, изображающая змею, животные оперативно реагировали на нее. Однако отредактированные снимки саламандры со змеиной кожей обезьяны обнаруживали еще быстрее.

Ученые предположили, что в ходе эволюции у приматов (в том числе у человека) развились зрительные навыки, необходимые для распознавания змеиной чешуи. Понимание этих механизмов дает представление об эволюции визуальной обработки, связанной с обнаружением угроз.

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