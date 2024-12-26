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В Израиле вырастили библейское дерево Шеба

New York Times: трехметровое библейское дерево вырастили из древнего семени
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Glowstone90 Djame/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Центра естественной медицины имени Луи Л. Борика в Иерусалиме смогли вырастить упомянутое в Библии дерево из семени, которому более тысячи лет. Об этом сообщает издание The New York Times.

Археологи, исследующие пещеру в Иудейской пустыне, обнаружили уникальное семя еще в конце 1980-х годов. Однако эксперимент по его выращиванию завершился только через 14 лет, когда из семени выросло трехметровое дерево, получившее название «Шеба».

После долгих исследований, включая анализ ДНК, химического состава тканей и радиоуглеродное датирование, ученые пришли к выводу, что это дерево может быть представителем давно исчезнувшего вида. По мнению историков, смола подобных растений могла использоваться для создания библейского Гилеадского бальзама — целебного средства, упоминаемого в древних текстах.

По предварительным данным, дерево относится к роду Commiphora, который объединяет около 200 видов растений, произрастающих в Африке, на Мадагаскаре и Аравийском полуострове. Однако точный вид пока определить не удается — дерево еще не зацвело.

Ранее были названы растения, возродившие жизнь на Земле после глобального вымирания.

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