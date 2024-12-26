Назван признак рака кишечника, проявляющийся в праздники

Быстрое наступление чувства сытости или болезненная переполненность желудка может говорить о кишечной непроходимости или раке. Особенно заметным этот симптом становится во время праздничных застолий, когда человек ощущает переедание даже при потреблении небольшого количества пищи. Об этом изданию Daily Mail рассказал американский клинический фармаколог Киран Джонс.

Специалист объяснил, что типичными и известными многим людям признаками рака кишечника выступают кровь в кале, усталость, изменение частоты и текстуры стула и потеря веса. Однако быстрое наступление чувства сытости и постоянная наполненность желудка часто списываются на переедание.

По словам Джонса, при наличии опухолей в кишечнике «ложное» переедание может ощущаться в течение нескольких дней после праздничного застолья или возникать само по себе.

Джонс добавил, что нехарактерное чувство сытости может говорить и о других проблемах, таких как кишечная непроходимость или синдромом раздраженного кишечника. Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рекомендуют всем, кто испытывает такой симптом в течение трех недель или дольше, обратиться к терапевту.

Ранее были названы добавки, повышающие риск развития рака.