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Ученые нашли способ выявить больше устойчивых к антибиотикам бактерий

SM: найден новый способ выявления антибиотикорезистентных бактерий в водоемах
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Sigrid Gombert/Global Look Press

Международная группа исследователей обнаружила недостатки традиционных методов обнаружения антибиотикоустойчивых бактерий в воде и разработала более эффективные подходы, которые помогут предотвратить распространение этих опасных микроорганизмов. Результаты исследования опубликованы в журнале Sustainable Microbiology (SM).

Антибиотикорезистентность представляет собой проблему, возникающую в результате адаптации бактерий к антибиотикам, что затрудняет или делает невозможным лечение инфекций. Такие бактерии попадают в реки, озера и сточные воды через сельскохозяйственные стоки, бытовые отходы и медицинские выбросы, создавая так называемые «резервуары устойчивости». Это создает угрозу не только для качества воды, но и для здоровья людей, животных и экосистем в целом.

В недавнем исследовании учёные рассмотрели эффективные методы выявления бактерий, устойчивых к антибиотикам, такие как полимеразная цепная реакция (ПЦР) и метагеномика. ПЦР представляет собой процедуру, позволяющую многократно воспроизводить определенные фрагменты ДНК, что дает возможность обнаружить гены устойчивости к антибиотикам. Метагеномика же является передовым методом, который анализирует весь генетический материал, содержащийся в образце воды. Эти молекулярные подходы открывают широкие возможности для обнаружения как известных, так и новых генов устойчивости, что делает их более эффективными по сравнению с традиционными методами, основанными на выращивании бактерий в лабораторных условиях. Например, метагеномика уже использовалась для выявления скрытых закономерностей устойчивости в водоемах Бразилии.

Однако оба метода требуют дорогостоящего оборудования и квалифицированного персонала, что затрудняет их использование в странах с низким уровнем дохода. Исследователи предлагают гибридный подход: использовать ПЦР для быстрого определения «горячих точек» устойчивости и применять метагеномику для глубокого анализа микробного состава воды. Этот подход позволит оптимизировать затраты и повысить точность мониторинга, сделав его доступным для стран с ограниченными ресурсами.

Ранее ученые провели дуэль между томатом и паразитом.

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