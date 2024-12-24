Ученые провели дуэль между томатом и паразитом

Ученые из Университета Теннесси впервые детально проанализировали молекулярные изменения в томатах, вызванные инфекцией корневых нематод. Команда изучила реакцию клеток томата в патологических образованиях на листьях и соседних тканях, выявив сложные механизмы, с помощью которых нематоды манипулируют генами растений. Работа опубликована в журнале Horticulture Research (HortResearch).

Нематоды вида Meloidogyne incognita представляют собой серьезную проблему для сельского хозяйства, ежегодно нанося многомиллиардные убытки. Паразиты вызывают патологические образования на корнях и листьях растений, что приводит к их гибели. Однако до сих пор не был полностью раскрыт точный механизм этого явления.

Ученые провели исследование на томатах, чтобы изучить влияние нематод на растения. Результаты показали, что паразиты вызывают масштабную перестройку экспрессии генов, которая затрагивает как зараженные участки, так и соседние клетки. Было также обнаружено, что инфекция активно влияет на альтернативный сплайсинг пре-мРНК, что меняет функции генов и разнообразие белков. Эксперименты с генетически модифицированными корнями подтвердили, что эти процессы играют ключевую роль в формировании патологических образований и откладывании яиц нематодами.

«Наше исследование позволяет глубже понять, как нематоды изменяют генетику растений для своей выгоды, — добавил доктор Тарек Хевези, руководитель проекта. — Эти знания открывают новые возможности для разработки устойчивых к паразитам культур».

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