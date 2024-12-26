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Ученые определили, какое значение кукуруза имела для древних людей и их уток

NBH: кукуруза помогла древним людям одомашнить уток
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German Archaeological Institute

Международная группа археологов из Германии, Великобритании и Бразилии раскрыла новые подробности о значении кукурузы для доколониальных народов, живших в Амазонском бассейне. Для этого ученые провели анализ останков людей и животных, найденных в регионе Льянос-де-Мохос в Боливии, где ранее обитали представители древней культуры касарабе. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NBH).

Народ касарабе жил в Амазонском бассейне в период с 500 по 1400 годы нашей эры. Эта культура известна своими сложными системами водных каналов, монументальными насыпями и усовершенствованными методами земледелия. Касарабе строили крупные ритуальные комплексы и активно изменяли окружающую среду, превращая ее в пригодную для сельского хозяйства.

Ученые провели изотопный анализ останков 86 человек и 68 животных, найденных в регионе Льянос-де-Мохос, чтобы изучить их рацион. Результаты показали, что кукуруза составляла основную часть питания касарабе наряду с бататом, ямсом и тыквой. Исследователи также выяснили, что пик потребления кукурузы пришелся на период 700–800 годов, после чего начали приобретать значение другие продукты.

Особое внимание ученых привлекли мускусные утки, чья диета также включала значительное количество кукурузы. Это указывает на их одомашнивание и подчеркивает взаимосвязь между сельским хозяйством и животноводством Касарабе.

По мнению исследователей, новые данные открывают перспективы для изучения сельскохозяйственных традиций древних культур Амазонии, их влияние на развитие обществ и отношение к окружающей среде.

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