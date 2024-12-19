В России нашли «призрачных всадников», описанных Геродотом

Ученые Института истории материальной культуры РАН нашли и проанализировали захоронения 18 лошадей в скифском кургане в Туве, найдя им аналогии в трудах Геродота и уточнив датировку. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Курган Туннуг 1 — уникальный памятник, находящийся в пойме реки Уюк в республике Тыва и также известный как Тувинская Долина царей. Он является одним из самых ранних и самых крупных известных «царских» скифских курганов, имея площадь 10 тысяч квадратных метров. В период активной жизни скифов на этой территории этот участок оставался важным местом для ритуальной активности.

В ходе полевых исследований на территории кургана Туннунг-1 археологи обнаружили останки 18 лошадей, которые были распределены на три группы, а также останки нескольких человек. Несмотря на плохую сохранность, ученые смогли определить, что кости лошадей были расположены в анатомическом порядке, а рядом с зубами и фрагментами черепа было найдено снаряжение. По всей видимости, животные были принесены в жертву на месте. Фрагменты дерева, обнаруженные под останками, позволили предположить, что лошади были расположены в центре кургана в виде сложных инсталляций на платформе. Археологи также определили пол десяти лошадей — все они оказались самцами в возрасте от девяти до пятнадцати лет.

Найденные лошади были украшены элементами упряжи из бронзы и клыками кабана, а на некоторых предметах в гробнице были обнаружены изображения в так называемом скифо-сибирском зверином стиле. Эти находки подтверждают, что лошади играли важную роль в погребальных традициях скифов и были частью их символической системы.

Для датирования объектов ученые использовали радиоуглеродный метод, который позволяет определять возраст органических материалов по содержанию в них радиоактивного углерода. Исследование подтвердило, что Туннуг 1 относится к самому раннему этапу скифской культуры и может рассматриваться как один из первых примеров формирования «скифской триады» — трех характерных для нее признаков.

Ученые также обнаружили, что Туннуг 1 напоминает описанные Геродотом скифские погребения. Он писал о «призрачных всадниках» — вертикально установленных фигурах людей и коней, принесенных в жертву на вершине кургана царя скифов.

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