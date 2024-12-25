В России создан шлем для коррекции когнитивных нарушений и ПТСР у солдат

Ученые ЛЭТИ создали шлем для диагностики и коррекции когнитивных нарушений, которые возникают из-за нейродегенеративных заболеваний, депрессии, тревожных расстройств, посттравматического стрессового расстройства и других причин. Коррекция требует 10 сеансов, а в будущем это число может сократиться до трех. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Среди наиболее распространенных нарушений, которые вызывают когнитивные проблемы, можно выделить посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР). Часто они сопровождаются нарушениями поведения: внезапными вспышками гнева, депрессией, тревогой, провалами в памяти, шумом в ушах, головными болями, негативно влияя на качество жизни человека. Обычно ПТСР возникает у людей после переживания тяжелых психологических травм, это могут быть люди, вернувшиеся с фронта, пережившие насилие или потерявшие близких.

Более трети пациентов с тревожными расстройствами не реагируют на традиционные методы лечения, поэтому важно создать новые.

«Мы разработали специальный беспроводной шлем для экспресс-диагностики и коррекции различных когнитивных нарушений. Нами также разработано программное обеспечение для управления шлемом с персонального компьютера и методики проведения скрининга и терапии. В отличие от существующих аналогов этот комплекс объединяет сразу три ключевых функции: диагностику когнитивных нарушений, электростимуляцию и фотобиомодуляцию головного мозга», — рассказал «Газете.Ru» профессор, и.о. заведующего кафедрой вычислительной техники (ВТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Юлия Шичкина.

Шлем напечатан на 3D-принтере. На его поверхности расположены разъемы для подключения различных устройств. Для проведения стандартной процедуры скрининга мозговой активности мы используем ЭЭГ. Второе устройство, подключаемое к шлему, – блок электростимуляции с соответствующими электродами. Они обеспечивают воздействие на определенные участки головного мозга, что позволяет улучшить показатели различных когнитивных функций. Третий модуль — аппаратные средства для проведения фотобиомодуляции: светоизлучающие диоды и блок управления. Фотобиомодуляция излучением определенной мощности и длины волны также является инструментом для терапии когнитивных нарушений.

Шлем снабжен аккумулятором, который позволяет ему функционировать в автономном режиме. Управление системой выполняется с помощью специальной программы. Шлем связывается с компьютером по интерфейсам Bluetooth и Wi-Fi. Ученые ЛЭТИ также планируют создать мобильную версию ПО.

«В результате комбинации всех трех функций, шлем позволяет восстанавливать когнитивные функции за 10 сеансов, и в перспективе этот срок может быть сокращен до трех. Эффект восстановления уже наблюдается после первого сеанса, но является кратковременным. В будущем после завершения всех испытаний, мы надеемся, что подобные комплексы будут доступны медицинским организациям», —рассказала Шичкина.

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