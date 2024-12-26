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Назван простой способ «зарядить» мозг энергией на 24 часа

IJBNPA: одна тренировка «заряжает» мозг энергией на 24 часа
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Shutterstock

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) обнаружили, что физические упражнения обеспечивают кратковременное улучшение работы мозга, которое может сохраняться в течение суток. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

В эксперименте приняли участие 76 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 83 лет. В течение восьми дней добровольцы носили трекеры активности и проходили когнитивные тесты. Исследователи также учитывали уровень физической активности и качество сна участников.

Люди, которые были более активными и лучше спали, показывали более высокие результаты в когнитивных тестах. В особенности это касалось задач на рабочую и эпизодическую память, а также психомоторную скорость.

Ученые установили, что умеренная или интенсивная физическая активность за 24 часа до тестирования была фактором улучшения работы мозга, а продолжительный и качественный сон закреплял результаты. Исследователи также обнаружили, что увеличение продолжительности медленного сна связано с улучшением эпизодической памяти.

Исследователи объяснили, что физическая активность способствует увеличению притока крови к мозгу и стимулирует выработку нейромедиаторов, таких как норадреналин и дофамин, которые играют важную роль в когнитивных функциях. Эти нейрохимические изменения сохраняются в течение нескольких часов после тренировки, в то время как долгосрочные улучшения и «насыщение» мозга энергией могут длиться около суток.

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