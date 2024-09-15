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Сыр укрепляет здоровье мозга пожилых, подтвердили ученые

MDPI: голландские сыры улучшают когнитивные способности у пожилых

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Depositphotos

Ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах установили, что употребление голландских сыров, таких как гауда, повышает скорость обработки информации в мозге пожилых людей. Результаты исследования опубликованы на портале MDPI.

В исследовании приняли участие пожилые добровольцы, проживающие в Нидерландах. Ученые попросили участников рассказать о своем рационе, уделив особое внимание количеству потребляемых сыров. Также испытуемые прошли ряд когнитивных тестов для оценки их памяти, внимания и навыков мышления.

Результаты показали, что увеличение ежедневной порции голландского сыра всего на 30 граммов может привести к заметным улучшениям в скорости обработки информации и исполнительных функциях мозга. Ученые предположили, что такой эффект обусловлен наличием в сыре кисломолочных бактерий, витамина K2 и биоактивных пептидов, полезных для мозга.

Исследователи добавили, что пептидами, оказывающими благотворное влияние на сердечно-сосудистую, пищеварительную, иммунную и нервную системы, богат сыр гауда средней выдержки. Эти природные молекулы также помогают снижать артериальное давление.

Ранее врач назвала полезные продукты для людей старше 60 лет.

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