Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Южной Корее нашли способ остановить возрастную потерю зрения

AdvSci: найдены пептиды, защищающие от возрастной потери зрения
close
Shutterstock

Ученые из Корейского института науки и технологий (KIST) создали глазные капли на основе пептидов (строительного материала белков) для борьбы с возрастной макулярной дегенерацией — основной причиной потери зрения у людей старше 65 лет. Результаты опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci).

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) характеризуется аномальными изменениями в макуле (центральной части сетчатки), приводящими к снижению зрения и искажению предметов. Заболевание делится на влажную и сухую формы.

Сухая форма ВМД составляет 90% всех случаев заболевания. Хотя ухудшение зрения при ней обычно незначительное, примерно у 30% пациентов со временем заболевание переходит в более тяжелую влажную форму, для которой характерны кровоизлияния и отечность. На сегодняшний день единственными одобренными средствами для лечения сухой ВМД являются инъекционные препараты, которые имеют ограничения по эффективности и риски осложнений.

В отличие от инъекций, новый препарат доставляется в виде глазных капель, что значительно упрощает процесс лечения. Ученые сосредоточили усилия на воспалительном сигнальном пути Toll-подобных рецепторов (TLR), которые играют ключевую роль в развитии заболевания. Создав обширную библиотеку пептидных кандидатов, ученые смогли идентифицировать несколько пептидов, способных ингибировать патологическое взаимодействие сигнальных белков TLR, тем самым защищая клетки сетчатки.

В экспериментах с мышами с сухой ВМД применение пептидных капель показало хорошие результаты: у животных было замечено значительное замедление дегенерации и восстановление зрения. По мнению исследователей, разработка открывает новые перспективы для более эффективного и безопасного лечения ВМД, а также улучшения качества жизни пациентов.

Ранее в Канаде создали «лечебные» контактные линзы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами