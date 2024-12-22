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В Канаде создали «лечебные» контактные линзы

ACS: созданы уникальные контактные линзы для доставки лекарств в глаз
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Depositphotos

Исследователи из Университета Ватерлоо создали инновационные контактные линзы, способные непрерывно доставлять лекарства в глаз. Разработку описали в исследовании в научном журнале ACS Applied Bio Materials.

По словам ученых, новые линзы помогут пациентам с нарушениями зрения упростить лечение и снизить необходимость в частом применении глазных капель. Для создания линз исследователи использовали гидрогель на основе силикона, который затвердевает под воздействием ультрафиолетового излучения.

Этот материал обладает не только гибкостью и прочностью, но и способностью удерживать и постепенно высвобождать лекарства. В эксперименте использовался амоксициллин — антибиотик, применяемый для лечения глазных инфекций.

Пористая структура гидрогеля позволяет регулировать скорость высвобождения препарата на протяжении всего времени ношения линз, что значительно снижает риск ошибок при применении и избавляет пациентов от необходимости строго соблюдать график приема лекарств.

Тесты показали, что гидрогель сохраняет свою эффективность даже после месяца хранения, оставаясь при этом безопасным для глаз. Исследователи уверены, что их разработка может найти широкое применение не только в офтальмологии, но и в других областях биомедицины.

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