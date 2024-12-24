В России четверть молодых телок оказались больны

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) выявили, что в среднем 14,5% молодняка крупного рогатого скота страдает ортопедическими заболеваниями, при этом пик заболеваемости приходится на возраст 6-12 месяцев, когда различные патологии конечностей обнаруживаются у 23% животных. Основными причинами заболеваний в этот период становятся травмы при переводе животных в просторные секции, скользкие полы и выступающие части перекрытий. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

Ученые обследовали 7725 голов телок черно-пестрой голштинизированной породы разных возрастных групп – от новорожденных до нетелей (нетелившихся коров). Для каждой возрастной группы характерен определенный набор ортопедических патологий. У новорожденных телят встречаются врожденные контрактуры путовых суставов передних конечностей (около 1% случаев). В возрасте 2-6 месяцев начинают регистрироваться травматические повреждения: ссадины, ушибы (2,5%) и асептические артриты (2%).

«В возрасте 6-12 месяцев происходит резкий рост травматизма после перевода телят из относительно тесных секций в просторные. Молодняк проявляет повышенную активность, животные много бегают по секции, не успевают останавливаться перед препятствиями и ограждениями, скользят, падают и получают травмы. Именно поэтому мы наблюдаем такой высокий процент заболеваемости», – объяснил «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор кафедры общей, частной и оперативной хирургии СПбГУВМ Борис Семенов.

В этот сложный период наиболее распространены бурситы (11,6%), ссадины и ушибы (10,4%), артриты заплюсневых и запястных суставов (2%). Именно в этом возрасте появляются первые случаи пододерматитов (воспалительных процессов в межпальцевом пространстве и вокруг подушечек лап).

У телок старше года и нетелей (12-24 месяца) количество заболеваний снижается до 15-17%, однако патологии приобретают более серьезный характер. Если у молодых животных бурситы протекают в асептической форме, то у нетелей развиваются фибринозные и гнойные формы, которые приводят к хромоте и снижению подвижности.

На основе полученных данных ученые разработали комплекс рекомендаций по профилактике ортопедических заболеваний. Ученые рекомендуют внимательнее относиться к противоскользящей подготовке бетонного напольного покрытия и регулярному контролю состояния ограждений. Для профилактики пододерматитов необходимо систематически проводить обработку копыт в ножных ваннах с использованием современных дезинфицирующих растворов.

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