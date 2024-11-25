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Ученые обнаружили скрытую способность сердца к самовосстановлению

Circulation: имплант усилил выработку новых сердечных клеток в шесть раз

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Шведские ученые из Каролинского института открыли способ запустить восстановление мышечных клеток сердца (миоцитов) после повреждения органа. Исследование опубликовано в научном журнале Circulation.

Специалисты обнаружили, что после перенесенной травмы скорость обновления миоцитов существенно снижается. Стандартом лечения пациентов с прогрессирующей сердечной недостаточностью считается хирургически имплантируемый насос, который помогает продвигать кровь — так называемое устройство поддержки левого желудочка (LVAD).
Однако механизм этого эффекта до сих пор неизвестен, и пока нет никаких гипотез, объясняющих его.

Как показали наблюдения, после установки LVAD у больных значительно улучшилась функция регенерации клеток сердечной мышцы, в шесть раз превысив аналогичный показатель здорового сердца.

Однако механизм этого эффекта до сих пор неизвестен, и пока нет никаких гипотез, объясняющих его.

Результаты исследования открыли возможность разработки новых методов лечения для пациентов с серьезными сердечными заболеваниями, которые стимулируют способность сердца восстанавливаться после повреждения. Таким образом, больным не пришлось бы полагаться только на трансплантацию сердца или другие виды долгосрочной механической поддержки, отметили ученые.

Ранее исследователи назвали вид травяного чая, улучшающий здоровье сердца.

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