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Бактерии превратили в живое оружие против рака

Nature: кишечную палочку превратили в живую вакцину для уничтожения рака

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Depositphotos

Ученые создали персонализированные вакцины против рака на основе бактерий. Микробы смогут активировать иммунную систему для поиска и уничтожения раковых клеток. Результаты исследования на мышах опубликованы в журнале Nature.

Каждый рак уникален, так как содержит уникальный набор мутаций, отличающий его от нормальных клеток. Ученые предложили «конструировать» бактерии, которые использовали бы эти мутации как метки. По ним иммунная система сможет вычислить раковую клетку и уничтожить ее. В обычных условиях это часто невозможно, так как опухоль скрывается от иммунитета.

Авторы работы внесли несколько генетических модификаций в ДНК кишечной палочки E. coli. Инженерные бактерии синтезировали белки раковых клеток. Иммунная система запомнила их и затем использовала для уничтожения рака. Также бактерии были сконструированы так, чтобы они не смогли уклоняться от атаки иммунитета. Это означает, что организм может легко распознать и уничтожить такие бактерии.

При тестировании на мышах ученые выяснили, что бактерии оказались более эффективны, чем ранее созданные пептидные вакцины. Они привели к значительному уменьшению опухоли и метастазов у животных.

Ранее были созданы наночастицы для очистки сосудов от атеросклеротических бляшек.

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