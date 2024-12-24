Центр подготовки космонавтов получил макет корабля «Орел» для тренировок полетов к Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

«В этом проекте практически все новое, новый космодром, новый транспортный пилотируемый корабль, макет которого уже поступил в центр подготовки космонавтов, и уже начались работы по подготовке будущих экипажей», — сказал Борисов.

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В начале апреля «Роскосмос» утвердил проект Российской орбитальной станции. Одной из ключевых ее особенностей станет открытая модульная архитектура. Главный, или узловой модуль в основе РОС получит шесть стыковочных узлов. К каждому из них смогут пристыковываться остальные модули.

Новую станцию разрабатывает Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия». Таким образом Россия намерена обеспечить себе базу для пилотируемой космонавтики после завершения работы Международной космической станции (МКС), которая используется несколькими странами мира, в том числе и США.

Ранее была названа причина переноса полетов российских космонавтов на Луну.