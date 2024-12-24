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Названы самые частые ошибки в «предпраздничном» питании

SciTechDaily: перед новогодними праздниками нельзя прибегать к строгим диетам
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

По словам диетолога Сары Рим из Медицинского центра Орландо (США), перед новогодним застольем нельзя придерживаться строгих диет или проводить «очищение» организма. Такой режим питания может повысить уровень стресса, что в итоге спровоцирует переедание. Об этом сообщает издание SciTechDaily.

По словам врача, попытки быстро сбросить вес перед праздниками часто приводят к неожиданным последствиям. Многие люди решают воспользоваться экстренными методами похудения для того, чтобы компенсировать количество калорий, полученное на застольях, или привести фигуру в порядок.

Самыми частыми ошибочными стратегиями выступают сильное ограничение калорийности рациона и очистительные моно-диеты, в рамках которых предписывается употреблять только один продукт (например, сок). Рим объяснила, что недостаток пищи часто приводит к повышению уровня стресса, заставляя людей есть больше жирного и сладкого за новогодним столом.

Диетолог объяснила, что самым эффективным способом поддержания веса в праздники выступает гибкая диета и здоровые привычки (поддержание водного баланса, введение в рацион овощей и фруктов). По мнению врача, употребление калорийных блюд в течение одного или двух дней не способно значительно изменить состав тела. Также временные изменения в рационе не должны вызывать чувство вины, побуждающее людей «садиться» на диету после праздников.

Ранее была названа диета, способная защитить от вирусных инфекций.

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