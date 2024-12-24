Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы двенадцать способов заботы о здоровье мозга

Neurology: здоровье мозга зависит от 12 факторов
close
Shutterstock

Специалисты Американской академии неврологии рассказали, что защитить мозг от преждевременного старения и различных заболеваний могут 12 факторов, связанных со здоровыми привычками и образом жизни. Научная статья опубликована в журнале Neurology.

По словам ученых, для нормального функционирования мозга важны качественный сон (полностью избавляющий от усталости и с индивидуальной продолжительностью), сбалансированное питание, физические упражнения, отказ от алкоголя и сигарет, а также регулярное общение с близкими друзьями или семьей.

Дополнительно исследователи советуют контролировать артериальное давление, соблюдать график приема выписанных лекарств и уделять внимание психологическому здоровью, чтобы не допустить повышения уровня тревоги или стресса. Также нужно предотвращать черепно-мозговые травмы — пристегиваться ремнями безопасности и использовать автокресла для детей. Кроме того, ученые отметили необходимость сверяться с календарем прививок и вовремя получать соответствующие вакцины.

Для защиты здоровья мозга не менее важно учитывать индивидуальные генетические и метаболические факторы риска развития заболеваний, такие как избыток сахара или холестерина в крови. Также рекомендуется обращать внимание на социальные и структурные особенности образа жизни — риск когнитивных проблем снижает доступность жилья, транспорта, медицинской помощи, а также физической и эмоциональной безопасности.

Ранее была подсчитана скорость человеческой мысли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами