Россиянам рассказали, какие анализы нужно сдавать при подозрении на раннюю менопаузу

При подозрении на начало менопаузы женщинам рекомендуется сдать пять анализов: на В-ХГЧ, чтобы исключить беременность, на гормоны щитовидной железы, на пролактин, а также на фолликулостимулирующий гормон и эстрадиол. Об этом рассказала «Газете.Ru» заведующая отделением амбулаторной гинекологии «Клиники Фомина» в Сочи Ляман Худавердиева.

Естественная менопауза – это стойкое прекращение менструаций, установленное ретроспективно после 12 месяцев отсутствия менструации без каких-либо других патологических или физиологических причин.

«В среднем менопауза наступает в возрасте 50-51 года, но в норме может быть с 45 лет. В возрасте 45 лет и старше сдачи уровня ФСГ не требуется, диагноз предполагается и выставляется на основании отсутствия менструаций более 12 месяцев при отсутствии других причин, а также по характерным симптомам климактерического периода. Но у женщин от 40 до 45 лет в первую очередь надо исключить другие возможные причины нарушения менструального цикла, сдав анализы на В-ХГЧ, чтобы исключить беременность, ТТГ и пролактин, а также ФСГ и эстрадиол», – рассказала врач.

По ее словам, естественная менопауза, наступившая в возрасте 40-45 лет, называется ранней менопаузой, а в возрасте до 40 лет — преждевременной недостаточностью яичников. И ранняя менопауза, и преждевременная недостаточность яичников связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, потерей костной массы и нарушением когнитивных функций.

«Менопаузальный переход (перименопауза) начинается в среднем за 4 года до последней менструации. Он характеризуется нерегулярными менструациями, гормональными колебаниями, часто сопровождающимися приливами, нарушениями сна, перепадами настроения и сухостью влагалища», – рассказала врач.

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