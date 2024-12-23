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Выжившие в Холокосте оказались успешнее в жизни

Московский Политех: оказалось, что пережившие геноцид лучше адаптируются к жизни
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Анатолий Ламброс/РИА «Новости»

Люди, пережившие Холокост, достигли более высоких показателей социальной адаптации и профессионального роста по сравнению со своими сверстниками. Выжившие демонстрировали более стабильные браки, реже обращались за психиатрической помощью и успешнее строили карьеру. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Московском политехническом университете.

Российские ученые выделили пять ключевых качеств личности, которые помогли людям не только выжить в условиях геноцида, но и успешно адаптироваться в послевоенное время. Среди них — стойкость и решимость, способность к взаимной поддержке, сила веры, творческий потенциал, а также внутреннее сопротивление.

«Выжить в нечеловеческих условиях тотального геноцида было чрезвычайно трудно, практически невозможно. Но еще сложнее было не потерять свой нравственный облик, не утратить в себе духовные ценности, не растоптать в себе личность», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» профессор кафедры философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин Светлана Ковалева.

По данным исследования, пережившие Холокост люди проявляли исключительные способности к адаптации в новых условиях. Они активно восстанавливали семейные связи, получали образование, осваивали профессии и успешно интегрировались в общество.

Показательным примером является история Сидни Шахнова, который в семилетнем возрасте оказался в исправительно-трудовом лагере. После четырех лет заключения и воссоединения с родителями он эмигрировал в США. Впоследствии Шахнов сделал успешную военную карьеру – от командира «Зеленых беретов» во Вьетнаме до генерал-майора в Форт-Брэгге.

Ученые подчеркивают, что многие из выживших использовали творчество как способ преодоления психологических травм. Через художественную деятельность, музыку или литературу они не только прорабатывали свой опыт, но и передавали его следующим поколениям.

Важным фактором успешной адаптации стала взаимная поддержка. В экстремальных условиях люди делились едой, одеждой и знаниями, что помогало сохранять человечность и веру в будущее.

Исследование также показало, что сохранение традиционных ценностей и духовных практик играло ключевую роль в выживании. Многие находили утешение в молитвах и религиозных ритуалах, которые помогали поддерживать внутреннюю силу.

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