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Риск болезней сердца научились определять по «невидимому» жиру

MRМ: анализ жировой ткани в области сердца предскажет риск многих заболеваний
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Ученые факультета биомедицинской инженерии Университета Вирджинии предложили анализировать состав «невидимого» жира в области миокарда для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Magnetic Resonance in Medicine (MRМ).

Сердце человека окружает слой жира, называемый эпикардиальной жировой тканью. В норме он выполняет защитную функцию и обеспечивает эффективную работу сердца. Однако у людей с ожирением и различными факторами риска, такими как диабет, высокое давление, курение и неправильное питание, этот жир может накапливаться в избытке, воспаляться и становиться опасным для здоровья.

Учитывая эту информацию, команда ученых из США разработала инновационную методику анализа количества и состава эпикардиального жира с использованием МРТ. Исследователи стремились создать метод диагностики, позволяющий выявлять потенциальные сердечно-сосудистые проблемы на ранних стадиях, до появления симптомов.

В рамках исследований ученые преодолели несколько трудностей, таких как постоянное движение сердца и легких, усложняющее получение четких изображений. Тем не менее, благодаря новым технологиям визуализации, им удалось получать точные снимки миокарда во время одной задержки дыхания.

Тестирование новой методики на пациентах показало, что у людей с ожирением и инфарктом в истории болезни жир вокруг сердца содержит большое количество насыщенных жирных кислот. Также были выявлены маркеры, указывающие на повышенный риск ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности.

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