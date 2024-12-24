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В Панаме показали три новых вида деревьев

RACCE: обнаружено шесть новых видов деревьев в Панаме и Колумбии
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STRI Herbarium

Ботаники из Мадрида и Панамы открыли шесть новых видов деревьев рода Matisia. Три из них растут исключительно в Панаме, а три других — в Колумбии. Работа основана на анализе гербарных образцов, собранных за десятилетия в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Результаты опубликованы в журнале Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RACCE).

Чтобы обнаружить новые виды деревьев, ученые обратились к образцам, хранящимся в гербариях Панамы, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора и США. Эти коллекции дают возможность исследовать растения, собранные много десятилетий назад, и находить среди них ранее неизвестные науке виды.

«Гербарии — это не просто коллекции высушенных растений, а долгосрочные хранилища новых знаний», — отметил доктор Дэвид Митре, соавтор исследования.

В ходе исследования ученые также уделили особое внимание разработке новых методов идентификации растений. Они разработали новый дихотомический ключ для идентификации видов Matisia. Этот инструмент значительно упростит работу ботаников, позволяя с высокой точностью определять видовую принадлежность растений.

Один из новых видов деревьев уже был обнаружен в Национальном парке Чагрес в Панаме. Он получил название Matisia aquilarum, в честь гнезда южноамериканской гарпии, найденного на нем.

Открытие подчеркивает важность защиты тропических лесов, которые являются домом для множества уникальных растений. Как отметил Митре, такие территории должны быть тщательно охраняемыми, ведь растения тропиков могут стать источниками новых фармацевтических открытий.

Работа команды ученых продолжается. Они исследуют более ранние образцы, собранные в лесах Панамы, в надежде обнаружить еще больше новых видов.

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