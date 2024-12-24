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Ученые выяснили, почему так сложно отказаться от новогодних сладостей

AP: новогоднее печенье с сахаром желаннее, чем его некалорийные аналоги
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Shutterstock

Немецкие исследователи обнаружили, что новогоднее печенье с высоким содержанием сахара кажется более привлекательным и желанным, чем его низкокалорийные альтернативы. Результаты их работы были опубликованы в журнале Acta Psychologica (AP).

Праздничные угощения, особенно те, что содержат много сахара, могут быть невероятно соблазнительными, даже если вы знаете о их высокой калорийности.

В новом исследовании ученые использовали специальные очки, которые отслеживали движения глаз 58 участников в возрасте от 17 до 49 лет. Им предложили рассмотреть стол с различными предметами: печеньем с и без сахара, а также подарками в рождественской и нейтральной упаковке. В результате участники дольше задерживали взгляд на рождественском печенье с сахаром и оценивали его как более привлекательное.

Данные также показали, что участники чаще критически рассматривали безсахарные варианты, что свидетельствует о сомнениях в их качестве. Даже те, кто считал себя сознательными в выборе здоровой пищи, отдавали предпочтение калорийным лакомствам.

Авторы исследования подчеркивают, что информация о содержании сахара и высокой калорийности на этикетках продуктов не помогает снизить тягу к ним. Чтобы предотвратить набор веса в праздничный сезон, необходимы комплексные подходы, которые учитывают не только состав питания, но и психологическую составляющую восприятия еды.

Ранее ученые рассказали, почему Новый год для нас наступает все быстрее.

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