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Ученые рассказали, почему Новый Год для нас наступает все быстрее

PLOS ONE: восприятие времени формируется мыслями о предстоящих делах
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Виталий Аньков/РИА Новости

Ученые из Великобритании и Ирака исследовали, почему Новый год по ощущениям людей наступает все быстрее. Оказалось, что это ощущение связано не с возрастом, как принято думать, а с психологическими факторами: радостью от праздников, вниманием к времени и памятью. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

Участники исследования из обеих стран, несмотря на культурные различия, подтвердили, что время перед праздниками как будто бы ускоряется. Более трех четвертей британцев отметили, что Новый год приближается все быстрее, а 70% жителей Ирака сообщили о том же самом в отношении Рамадана.

В результате работы ученые установили, что люди, которые особенно наслаждаются праздниками, часто характеризуют их приближение как более стремительное. Помимо этого, чем больше человек концентрируется на времени в повседневной жизни, тем сильнее чувство его ускорения. Трудности с планированием будущих задач также усиливают ощущение быстротечности времени.

Интересно, что возраст практически не оказывает влияния на это ощущение. Даже молодые участники из Ирака часто замечали, что Рамадан наступает быстрее, опровергая распространенное мнение о том, что этот феномен связан с возрастом.

В итоге исследователи пришли к выводу, что восприятие времени формируется не только прошлым опытом, но и мыслями о предстоящих делах. Это открывает новые горизонты для изучения человеческой психологии.

Ранее были названы факторы позитивной атмосферы на новогоднем корпоративе.

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