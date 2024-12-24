37 лет наблюдений раскрыли секреты антарктического льда

Ученые из Новой Зеландии провели 37-летние наблюдения за береговым льдом в проливе Мак-Мердо в Антарктике, которые позволили выявить ключевые факторы, влияющие на его формирование и устойчивость. Работа опубликована в журнале Journal of Geophysical Research (JGR).

Припай — это неподвижный лед, который образуется в морях, океанах и их заливах вдоль берегов. В Антарктике он обычно крепко удерживается у береговой линии, защищая материковый лед от океанских волн и создавая уникальные экосистемы для пингвинов и зоопланктона. Измерение толщины припайного льда долгое время оставалось сложной задачей, так как орбитальные спутники не были пригодны для таких наблюдений.

В новой работе ученые использовали комбинированный подход, совмещающий ручные измерения через буровые скважины и данные о температурах льда и океана. Они обнаружили, что на протяжении десятилетий толщина припайного льда оставалась приблизительно стабильной, хотя ежегодные колебания и достигали около 0,7 метра. Оказалось также, что на величину толщины влияют три фактора: низкие температуры воздуха, южные ветра и отсутствие сильных штормов. Наиболее толстый лед при этом образовывался во время длительных периодов холодной погоды с минимальной штормовой активностью.

Эти данные помогут не только оценить безопасность передвижения по припайному льду во время антарктических экспедиций, но и предсказать, как изменения климата могут повлиять на антарктические экосистемы и стабильность льда в будущем.

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