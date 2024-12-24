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Болезни сердца научились прогнозировать по анализам кала

GM: опредленные белки в кале могут указывать на сердечную недостаточность
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Ученые из Университета Монаша выявили связь между наличием определенных белков в фекалиях и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты научной работы опубликованы в журнале Gut Microbes (GM).

В ходе исследования, проведенного на образцах кала от 63 здоровых человек из Мельбурна и Шеппартона, а также 27 пациентов с сердечной недостаточностью, ученые выявили белки, присутствующие в кишечной микробиоте каждого добровольца. Эти белки были затем сопоставлены с более чем 34 тысячами образцов фекалий, взятых у здоровых людей.

Для этого ученые использовали масс-спектрометр — специальное лабораторное оборудование, а также метод метапротеомики, который позволяет изучать белковый состав как человеческих, так и микробных клеток.

Доктор Франсин Маркес, профессор Школы биологических наук Монаша, пояснила, что ДНК часто секвенируют для анализа микроорганизмов, но в рамках нового исследования ученые впервые сосредоточились на белках в образцах фекалий.

Наблюдения за участниками в течение 15–20 лет показали, что наличие определенных белков «риска» в кишечнике может служить показателем повышенного долгосрочного риска сердечного приступа, сердечной недостаточности или инсульта.

Этот метод, по словам ученых, может стать доступным и простым способом оценки состояния сердечно-сосудистой системы в будущем, предлагая малоинвазивную альтернативу традиционным методам диагностики.

Ранее была названа проблема с сердцем, при которой полезно пить кофе.

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