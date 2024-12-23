Названа проблема с сердцем, при которой полезно пить кофе

Ученые из Университетской больницы Цюриха установили, что кофе помогает сохранить когнитивные способности у пациентов с мерцательной аритмией или фибрилляцией предсердий. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JАНА).

Фибрилляция предсердий — наиболее распространенное нарушение сердечного ритма, затрагивающее более пяти миллионов людей в США. В новом руководстве по диагностике и лечению этой аритмии 2023 года Американская кардиологическая ассоциация заявила, что отказ от кофеина не помогает предотвратить нарушения ритма сердца у пациентов с фибрилляцией предсердий, хотя у некоторых пациентов кофеин может усугублять симптомы болезни.

Массимо Барбагалло, ведущий автор исследования и доцент Университетской больницы Цюриха, отметил, что фибрилляция предсердий связана с повышенным риском развития деменции. Кофе может оказывать компенсаторное действие, улучшая когнитивные способности.

Исследование, проведенное с участием более 2400 человек, у которых была диагностирована фибрилляция предсердий, показало, что употребление кофе связано с лучшими результатами когнитивных тестов. Участники, которые пили больше кофе, продемонстрировали лучшие результаты по скорости обработки информации, зрительно-моторной координации и вниманию. Когнитивный возраст добровольцев, потреблявших больше кофе, был на 6,7 года меньше, чем у тех, кто пил меньше всего.

Кроме того, у тех, кто выпивал по пять чашек кофе в день, уровень воспаления в организме был на 20% ниже по сравнению с теми, кто пил менее одной чашки.

Эти результаты открывают новые перспективы для использования кофе как средства для поддержания когнитивных функций у людей с фибрилляцией предсердий, несмотря на традиционное мнение о его вреде для сердечно-сосудистой системы.

Ранее была названа доза кофеина, ускоряющая реакцию человека.