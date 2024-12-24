Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо растение, способное бороться с псориазом

JЕРС: экстракт растения семейства бобовых облегчает симптомы псориаза
close
Global Look Press

Ученые из Южно-Китайского ботанического сада (SCBG) при Китайской академии наук установили, что экстракт листьев растения Cajanus cajan (голубиного гороха) может ослаблять симптомы псориаза. Результаты исследования опубликованы в Journal of Ethnopharmacology (JЕРС).

Псориаз — хроническое рецидивирующее заболевание кожи, которое затрагивает около 125 миллионов человек по всему миру. Он характеризуется появлением красных, утолщенных участков кожи с чешуйками. Заболевание может быть спровоцировано стрессом, инфекциями или нарушениями в иммунной системе.

Новое исследование показало, что экстракт листьев голубиного гороха (C. cajan) — растения, традиционно используемого в Египте, Африке и Азии для лечения воспалений и кожных заболеваний, может эффективно облегчить симптомы псориаза.

В лаборатории ученые извлекли из экстракта растения активные компоненты, такие как каджанинстилбен, лонгистилин A и C, и протестировали их эффективность на мышах с псориазом. Компоненты голубиного гороха существенно облегчили симптомы заболевания, включая воспаление и раздражение кожи.

Анализ с использованием транскриптомики и протеомики показал, что экстракт снижает уровень воспалительных молекул — цитокинов и хемокинов, а также активирует рецептор арилгидрокарбона (AhR), что способствует снижению воспаления.

По словам ученых, дальнейшее изучение этого растения может стать значительным шагом в разработке натуральных терапевтических средств для наружной терапии псориаза.

Ранее ученые нашли древнее «инопланетное» растение, не похожее ни на один известный вид.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами