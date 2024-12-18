Ученые нашли древнее «инопланетное» растение, не похожее ни на один известный вид

Американские ученые из Флоридского музея естественной истории изучили историю происхождения растения палеозойской эпохи Othniophyton elongatum, чье название переводится как «инопланетное» или «чужеродное» растение. Исследование опубликовано в научном журнале Annals of Botany (AOB).

Специалисты рассмотрели окаменелые листья Othniophyton elongatum возрастом 47 млн лет, найденные на востоке американского штата Юта в 1969 году, а затем сравнили их с более новыми образцами из Калифорнийского университета в Беркли.

Тщательный анализ показал, что окаменелости из Юты и из Беркли, принадлежали к одному и тому же виду.

Но листья, плоды и цветы, прикрепленные к древесному стеблю образца из Беркли, не были похожи на аналогичные части растений семейства женьшеневых, к которому этот вид был изначально отнесен.

Авторы изучили коллекции старых и новых ископаемых, сравнив результаты с ныне существующими семействами. Оказалось, что свойства ископаемых листьев не совпадают ни с одним из более 400 известных семейств цветковых.

Кроме того, Othniophyton elongatum не походил ни на одно из более чем 800 изученных вымерших видов флоры.

По словам ученых, это растение должно принадлежать к некой давно исчезнувшей и совершенно неизвестной группе цветковых.

Ранее исследователи нашли старейший окаменелый лес на Земле.