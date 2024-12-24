Обычный виноград усилил квантовые датчики лучше сапфиров

Австралийские ученые из Университета Маккуори продемонстрировали, как результаты работы квантовых датчиков можно улучшить с помощью обычного винограда. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Applied (PRA).

Специалисты обнаружили, что пары виноградин могут создавать сильные локализованные очаги магнитного поля микроволн. Эти волны используются в квантовых сенсорных приложениях.

Команда использовала специализированные наноалмазы, содержащие азотно-вакансионные центры — дефекты атомного масштаба, действующие как квантовые датчики. Эти дефекты ведут себя как крошечные магниты и могут обнаруживать магнитные поля.

Затем ученые поместили свой квантовый датчик — алмаз, содержащий особые атомы — на кончик тонкого стеклянного волокна и расположили его между двумя виноградинами. Пропуская зеленый лазерный свет через волокно, они смогли заставить эти атомы светиться красным. Яркость красного свечения выявила силу микроволнового поля вокруг винограда.

По словам специалистов, виноградины усилили магнитное поле микроволнового излучения вдвое.

Исследователи уточнили, что размер и форма плодов винограда стали решающим фактором в успехе эксперимента. Для тестов выбрали виноградины длиной около 27 миллиметров, что позволило сконцентрировать микроволновую энергию на нужной частоте.

Обычно в квантовых сенсорах используют сапфиры, однако водянистая мякоть винограда оказалась более эффективна для той же цели, подытожили ученые.

Ранее исследователи объяснили странную природу отрицательного времени в квантовом мире.