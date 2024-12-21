Ученые объяснили парадоксальную природу отрицательного времени в квантовом мире

arXiv: найдены квантовые эффекты, которые заканчиваются раньше своего начала

Канадские физики из Университета Торонто заявили, что им удалось зафиксировать явление так называемого «отрицательного времени» в ходе квантовых экспериментов. Исследование опубликовано в научном журнале arXiv.

Ранее ученые замечали, что при определенных условиях свет как будто выходит из материала раньше, чем входит в него. Однако этот эффект считался иллюзией, вызванной искажением волн материей.

В новой работе команда изучила, как долго атомы некоторых веществ остаются в возбужденном состоянии после облучения их лазером и поглощения части энергии фотонов. Исследование показало, что эти временные периоды имеют отрицательную длительность.

Специалисты подчеркнули, что их наблюдения не говорят о возможности путешествий назад во времени и других идей из научной фантастики.

Объяснение кроется в квантовой механике, где частицы, подобные фотонам, ведут себя нечетко, вероятностно, а не следуют строгим правилам.

Квантовые элементы не придерживаются фиксированной временной шкалы для поглощения и повторного излучения. Все эти взаимодействия происходят в спектре возможных длительностей, некоторые из которых противоречат нашей интуиции.

Открытые эффекты не нарушают специальную теорию относительности Эйнштейна, гласящую, что ничто не может двигаться быстрее скорости света.

Некоторые коллеги обвинили авторов открытия в излишней сенсационности. По словам немецкого физика Сабины Хоссенфельдер, канадские эксперименты не имеют отношения к течению времени, а лишь описывают особенности движения фотонов.

Специалисты из Университета Торонто возразили, что их находка заполняет существенные пробелы в понимании того, почему свет не всегда движется с постоянной скоростью.

Ранее ученые описали эффекты отрицательного времени при прохождении лазера через облако холодных атомов.