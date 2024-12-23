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Ученые нашли способ превратить раковые клетки в нормальные

AdvSci: найден способ вернуть раковые клетки в здоровое состояние
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) обнаружили молекулярные переключатели, помогающие преобразовывать раковые клетки в состояние, приближенное к нормальному. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci).

Группа исследователей под руководством профессора факультета биоинженерии и инженерии мозга KAIST Чо Кван Хена представила инновационную технологию для лечения рака, которая может стать прорывом в борьбе с заболеванием.

Современные методы лечения рака, такие как химиотерапия и лучевая терапия, фокусируются на уничтожении раковых клеток. Однако этот подход имеет свои ограничения, включая развитие устойчивости опухолевых клеток и их повторное развитие, а также повреждение здоровых тканей. Исследователи решили подойти к проблеме с другой стороны, изучив, как нормальные клетки толстой кишки дифференцируются и изменяются в процессе онкогенеза.

Основываясь на этой информации, ученые разработали технологию создания цифрового двойника генной сети, связанной с дифференциацией нормальных клеток. С помощью имитационного анализа команда выявила молекулярные «переключатели», которые способствуют дифференцировке клеток. Применив эти молекулярные механизмы к раковым клеткам, они смогли «перевести» опухолевые клетки обратно в нормальное состояние.

Результаты экспериментов, проведенных как на клеточном уровне, так и на животных, показали, что раковые клетки могут возвращаться к здоровому состоянию без негативных последствий для организма, что свидетельствует о безопасности нового экспериментального лечения.

По словам ученых, этот подход открывает новые перспективы для разработки обратимых методов лечения, которые могут быть применимы не только к раку толстой кишки.

Ранее был найден новый путь развития раковых клеток.

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