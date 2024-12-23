Ученые раскрыли, как алкоголь разрушает память и способность учиться

Ученые выяснили, что алкоголь нарушает способность мозга адаптироваться, изменяя активность холинергических интернейронов (CIN). Эти нейроны, которые высвобождают ацетилхолин — важный нейромедиатор, играют ключевую роль в стриатуме головного мозга, влияя на обучение и мотивацию, основанные на вознаграждении. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

По словам Джуна Вана, главы исследовательской лаборатории при Техасском медицинского колледже A&M, дофаминовые нейроны регулируют систему вознаграждения мозга, а CIN действуют как фильтры, контролируя стимулы, которые активируют эти нейроны. Исследования показали, что хроническое воздействие алкоголя приводит к изменению паттернов активности CIN, что негативно влияет на процессы обучения.

Используя новейшие технологии, включая оптогенетику, которая позволяет управлять клеточной активностью с помощью света, и волоконную фотометрию для мониторинга высвобождения ацетилхолина в реальном времени, ученые исследовали, как разные фазы активности CIN влияют на поведение. Оказалось, что в норме нейроны CIN работают по принципу «всплеск-пауза»: быстрый всплеск активности сопровождается паузой, которая необходима для адаптации и обучения новому поведению.

Однако у животных, подвергающихся хроническому воздействию алкоголя, этот паттерн нарушается: паузы становятся короткими и менее выраженными, что осложняет такие важные мыслительные процессы, как реверсивное обучение — способность заменять старые модели поведения новыми. Эти результаты подчеркивают, как алкоголь может нарушать ключевые нейробиологические механизмы, которые необходимы для адаптации и обучения.

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