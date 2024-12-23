Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли, как алкоголь разрушает память и способность учиться

SciAdv: алкоголь разрушает здоровье мозга, воздействуя на особые нейроны CIN
close
Shutterstock

Ученые выяснили, что алкоголь нарушает способность мозга адаптироваться, изменяя активность холинергических интернейронов (CIN). Эти нейроны, которые высвобождают ацетилхолин — важный нейромедиатор, играют ключевую роль в стриатуме головного мозга, влияя на обучение и мотивацию, основанные на вознаграждении. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

По словам Джуна Вана, главы исследовательской лаборатории при Техасском медицинского колледже A&M, дофаминовые нейроны регулируют систему вознаграждения мозга, а CIN действуют как фильтры, контролируя стимулы, которые активируют эти нейроны. Исследования показали, что хроническое воздействие алкоголя приводит к изменению паттернов активности CIN, что негативно влияет на процессы обучения.

Используя новейшие технологии, включая оптогенетику, которая позволяет управлять клеточной активностью с помощью света, и волоконную фотометрию для мониторинга высвобождения ацетилхолина в реальном времени, ученые исследовали, как разные фазы активности CIN влияют на поведение. Оказалось, что в норме нейроны CIN работают по принципу «всплеск-пауза»: быстрый всплеск активности сопровождается паузой, которая необходима для адаптации и обучения новому поведению.

Однако у животных, подвергающихся хроническому воздействию алкоголя, этот паттерн нарушается: паузы становятся короткими и менее выраженными, что осложняет такие важные мыслительные процессы, как реверсивное обучение — способность заменять старые модели поведения новыми. Эти результаты подчеркивают, как алкоголь может нарушать ключевые нейробиологические механизмы, которые необходимы для адаптации и обучения.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать наиболее безопасный алкоголь для новогоднего стола.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами