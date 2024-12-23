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Квантовые прогулки помогли совершить прорыв в вычислениях

IntComputing: раскрыт потенциал квантовых прогулок для технологий будущего
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Thales Alenia Space

Исследователи из Национального института инновационных технологий Китая изучили квантовые прогулки — уникальный метод, использующий квантовые эффекты для решения сложных задач. Работа опубликована в журнале Intelligent Computing (IntComputing).

Случайное блуждание — это математическая модель, описывающая поведение объекта, который движется по определенному пространству, делая шаги в случайных направлениях. Простой пример случайного блуждания — человек, который идет по улице, каждый раз на перекрестке выбирая, куда повернуть, подбрасывая монетку. Если орел — он идет направо, если решка — налево. Это понятие часто используется в теории вероятностей, статистике и физике для анализа процессов, где результат каждого шага непредсказуем.

Квантовые прогулки — это квантовый аналог случайных квантовых блужданий, которые используют принципы суперпозиции, интерференции и запутанности для выполнения вычислений, невозможных для классических систем. Этот подход уже находит применение в анализе данных, поиске информации и моделировании физических процессов.

В новой работе исследователи описали, как квантовые прогулки могут ускорить вычисления, упростить моделирование сложных систем и даже помочь решать математические задачи теории графов. Технология позволяет понять поведение сложных квантовых систем, недоступных для классических методов анализа.

Несмотря на быстрый прогресс, практическое использование квантовых прогулок в вычислениях сталкивается с рядом проблем, таких как разработка эффективных алгоритмов, масштабирование физических реализаций и внедрение квантовых прогулок с коррекцией ошибок и отказоустойчивостью. Однако по мнению ученых, эти вызовы лишь открывают перспективы для будущего развития области.

Ранее ученые объяснили парадоксальную природу отрицательного времени в квантовом мире.

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