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Ученые добились прорыва в мгновенной передаче данных по оптоволокну

arXiv: квантовую телепортацию впервые выполнили в действующей интернет-сети
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Yuan Meng, Tiantian He, Yijie Shen, Qirong Xiao

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго впервые успешно продемонстрировали квантовую телепортацию по действующему оптоволоконному кабелю интернет-связи. Ранее это считалось невозможным. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных публикаций arXiv.

Хотя скорость квантовой телепортации ограничена скоростью света, в условиях Земли она может сделать передачу данных практически мгновенной. Этот процесс использует свойство квантовой запутанности — связи между двумя фотонами, действующей на любом расстоянии между ними.

До нового исследования считалось, что отдельные фотоны будут тонуть в кабелях, заполненных миллионами частиц света с данными обычных протоколов связи.

Команда нашла менее загруженную длину волны света, способную защитить фотоны от остального интернет-трафика.

Чтобы протестировать новый метод, ученые установили 30-километровый оптоволоконный кабель с фотоном на каждом конце.

Затем они одновременно отправили по нему квантовую информацию и обычный интернет-трафик. Наконец, они измерили качество квантовой информации на принимающей стороне, выполняя протокол телепортации, проводя квантовые измерения в средней точке. Исследователи обнаружили, что квантовая информация была успешно передана — даже при проносящемся через него загруженном интернет-трафике.

По словам исследователей, открытие дает возможность многократно ускорить передачу данных без необходимости строить отдельную дорогостоящую инфраструктуру для квантовых коммуникаций.

Ранее ученые устранили ключевую преграду для работы квантовых сетей связи.

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