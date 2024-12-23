Рой черных дыр обнаружен в центре гигантского звездного скопления

Астрономы из Института астрофизики Канарских островов сделали неожиданную находку в Омега Центавра — крупнейшем шаровом скоплении Млечного Пути, расположенном в 17 тысячах световых лет от Земли. В центре этого плотного образования, насчитывающего около 10 миллионов звезд, была выявлена целая популяция черных дыр звездной массы. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Черные дыры промежуточной массы — это гипотетические объекты, которые могут возникать в результате соединения черных дыр, образующиеся после смерти звезд, с гигантскими черными дырами, находящимися в центрах галактик. Эти промежуточные объекты пока плохо изучены, и их существование долгое время остается загадкой для астрономов.

Ранее ученые предполагали, что в Омега Центавра скрывается одна огромная черная дыра промежуточной массы, в тысячу раз более массивная, чем Солнце. Однако новые исследования, проведенные с помощью данных о пульсарах — звездах, которые излучают радиоимпульсы, позволили ученым предположить, что в центре скопления может быть сразу несколько черных дыр звездной массы.

Эти результаты не исключают возможности наличия черной дыры промежуточной массы. Вполне вероятно, что черные дыры звездной массы и промежуточные черные дыры могут сосуществовать. Согласно одной из гипотез, рой черных дыр может быть связан гравитацией черной дыры промежуточной массы, что объясняет их концентрацию в центре.

Астрофизик Джастин Рид, соавтор исследования, отметил, что дальнейшие наблюдения помогут найти новые доказательства существования промежуточных черных дыр.

«Наша работа предполагает, что черная дыра в центре Омега Центавра может быть меньше шести тысяч солнечных масс и существует совместно с роем черных дыр. Вероятность найти подтверждение этой гипотезу остается высокой», — заключил ученый.

Ранее ученые впервые обнаружили пульсар с периодом вращения меньше двух секунд.