Ученые впервые обнаружили пульсар с периодом вращения меньше двух секунд

Китайские астрономы с помощью радиотелескопа FAST обнаружили новый пульсар, период вращения которого составляет около двух секунд. Этот объект, получивший обозначение PSR J1922+37, расположен в рассеянном звездном скопления NGC 6791. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Пульсары — это стремительно вращающиеся нейтронные звезды, обладающие сильным магнитным полем, которое генерируют мощные электромагнитные импульсы. Чаще всего их можно наблюдать в радиодиапазоне, однако они также проявляют себя в оптическом, рентгеновском и гамма-диапазонах. На сегодняшний день известно более 300 пульсаров, обнаруженных в шаровых скоплениях Млечного Пути. Однако до сих пор не удавалось зафиксировать подобные объекты в рассеянных скоплениях, что связано с низкой плотностью звезд в этих структурах и, как следствие, низкой вероятностью столкновений.

Группа ученых из Пекинского педагогического университета открыла новый пульсар, получивший название PSR J1922+37, в скоплении галактик NGC 6791. Анализ показал, что пульсар вращается со скоростью 1,92 секунды и находится на расстоянии примерно 15 600 световых лет от Земли. Это расстояние примерно соответствует расстоянию до NGC 6791, которое составляет от 13 100 до 16 тысяч световых лет. Кроме того, расстояние от пульсара до центра скопления составляет всего 14 угловых минут, что свидетельствует о том, что PSR J1922+37 действительно является частью скопления.

Если принадлежность PSR J1922+37 к NGC 6791 будет подтверждена, он станет первым обнаруженным пульсаром в рассеянном скоплении. Для подтверждения своих выводов астрономы планируют провести более точные измерения расстояния и собственного движения пульсара и скопления.

NGC 6791 отличается высокой яркостью, что свидетельствует о плотной звездной среде. По оценкам исследователей, в этом скоплении может находиться до девяти пульсаров. Будущие наблюдения с помощью FAST и других радиотелескопов помогут подтвердить это предположение и уточнить характеристики найденных объектов.

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