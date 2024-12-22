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Ученые заставили водоросли превращать выхлопы в компоненты пластмассы

BBB: бактериальное производство сырья для пластика нарастили в 23 раза
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University of Manchester

Британские ученые из Манчестерского университета заявили о прорыве в использовании цианобактерий, или сине-зеленых водорослей для превращения углекислого газа в биопластик. Исследование опубликовано в научном журнале Biotechnology for Biofuels and Bioproducts (BBB).

Цианобактерии — это микроскопические организмы, способные к фотосинтезу. Они преобразуют солнечный свет и углекислоту в органические соединения.

Исследования команды были сосредоточены на хорошо изученном штамме цианобактерий Synechocystis sp. PCC 6803. Эти микроорганизмы синтезируют цитрамалат, который служит прекурсором для возобновляемых пластиков, таких как плексиглас или оргстекло.

Первоначальные эксперименты дали лишь небольшие количества цитрамалата, но дизайн экспериментального подхода позволил команде систематически исследовать взаимодействие между несколькими факторами.

В результате они увеличили производство прекурсора до 6,35 грамма на литр (г/л) в двухлитровых фотобиореакторах с производительностью 1,59 г/л/день. Таким образом синтез вещества вырос в 23 раза.

Команда планирует и дальше совершенствовать свои методы и изучать способы масштабирования производства.

Ранее ученые объявили о прорыве в производстве биотоплива из спирта.

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