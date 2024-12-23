Гигантские ленивцы тысячелетиями жили вместе с древними людьми

PRSB: люди жили рядом с гигантскими ленивцами около 27 тысяч лет назад

Бразильские ученые Санта-Элину установили, что люди жили рядом с гигантскими ленивцами около 27 тысяч лет назад. Исследователи обнаружили кости этих древних животных с признаками обработки, которые могли использоваться для изготовления украшений или других целей. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B (PRSB).

Долгое время ученые придерживались теории «плейстоценового истребления», согласно которой люди, впервые появившиеся на континенте около 13 тысяч лет назад, быстро уничтожили большинство крупных животных. Однако новые данные показывают, что люди сосуществовали с гигантскими ленивцами, мастодонтами и другими видами мегафауны на протяжении тысячелетий.

Исследователи изучали сожженные останки гигантских ленивцев, найденные на стоянках древних людей в Бразилии. Предварительные результаты указали на то, что кости могли быть сожжены в кострах, что подтверждает их связь с человеческой деятельностью. Помимо этого на одном из найденных в Сант-Паулу артефактов — небольшой кости-остеодерме — ученые заметили характерное отверстие и сглаженные края, свидетельствующие о целенаправленной обработке. Анализ показал, что подобные изделия изготавливались из свежих костей, что также подтверждает прямое взаимодействие людей с этими животными.

Эти находки, а также следы древних людей в Белых песках в Нью-Мексико (возрастом 21 тысяча –23 тысячи лет) и метки на костях животных из Арройо-дель-Вискаино в Уругвае (датируемые 30 тысячами лет назад), указывают на более раннее заселение Америки, чем предполагалось ранее и меняют наше понимание взаимодействия людей с окружающей средой и крупными животными. Вместо мгновенного истребления гигантских зверей люди, похоже, адаптировались к жизни рядом с ними и постепенно приспосабливались к новой экосистеме.

Ранее ученые показали редкую земноводную мышь, недавно открытую в Перу.