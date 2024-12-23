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Названа доза кофеина, ускоряющая реакцию человека

EJN: 6 мг/кг кофеина усиливают реакцию и повышают нервозность
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Depositphotos

Испанские ученые из Университета Кастилья-ла-Манча узнали дозу кофеина, улучшающую время реакции человека. Однако это же вещество делает потребителя более нервным. Исследование опубликовано в научном издании European Journal of Nutrition (EJN).

Кофеин как стимулятор блокирует в организме аденозин — нейротрансмиттер, способствующий сну. Кофеин быстро всасывается в кровь, воздействуя на организм уже через несколько минут после употребления.

В новом исследовании задействовали 29 здоровых людей со средним возрастом 22 года. Участники прошли три испытания, получив капсулы с разными дозами кофеина — 3 мг/кг и 6 мг/кг, а также порцию без кофеина.
Порядок доз (какая доза давалась в каждом испытании) определялся случайным образом.

Результаты показали, что время реакции улучшилось после приема 6 мг/кг кофеина, тогда как доза 3 мг/кг не оказала никакого эффекта. Кроме того, не было выявлено никаких эффектов кофеина на устойчивое внимание или производительность памяти.

После приема дозы 6 мг/кг у участников также наблюдалась повышенная нервозность и активность (т. е. они были более внимательны, имели более высокий уровень энергии и стали более активными).

По словам ученых, результаты углубили понимание действия кофеина на когнитивные способности человека.

Ранее исследователи выяснили, что сахар усиливает воздействие кофе на организм.

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