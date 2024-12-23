Раскрыт способ борьбы с быстрым развитием рака в твердых тканях

Американские ученые из Техасского университета A&M раскрыли причину стремительного развития рака в твердых тканях организма, а также предложили метод борьбы с опухолями. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

По словам специалистов, ядерные пластины клеток могут растягиваться по жесткой поверхности, становясь гладкими и упругими. Эта деформация заставляет перемещаться в ядро особый YAP-белок, регулирующий клеточное деление.

Скапливаясь в ядре растянутой клетки, YAP-белок заставляет их быстро разрастаться, что объясняет резкое развитие новообразований в твердых тканях.

«Способность жестких матриц влиять на ядерное напряжение и регулировать локализацию YAP может помочь объяснить, как опухоли становятся более агрессивными и, возможно, даже устойчивыми к лечению в жестких тканях», — уточнили авторы открытия.

Исследователи также выяснили, что белок в ядерной пластине под названием ламин A/C помогает удерживать поверхностное натяжение ядра.

Снижение уровня ламина A/C снижает локализацию YAP-белка и замедляет клеточное деление, что потенциально может замедлить или даже остановить рост опухолей.

В дальнейшем команда намерена проверить свои наработки на новообразованиях, полученных от пациентов.

Ранее ученые узнали, что опухоли мозга могут выжидать ради оптимального времени для развития.