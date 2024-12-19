Ученые выяснили, что добавление сахара в кофе усиливает его эффект

Ученые из Высшей школы биомедицинских наук и здоровья при Университете Хиросимы установили, что кофеин с сахаром или искусственными подсластителями нарушает циркадные ритмы мышей сильнее, чем тот же стимулятор в сочетании с обычной водой. Результаты исследования опубликованы в журнале Science of Food (SF).

Ранее эпидемиологические исследования показали, что любители ночного образа жизни часто употребляют больше кофеина, чем те, кто предпочитает ранний подъем. Новый эксперимент продемонстрировал, что добавление натуральной или искусственной сладости в напитки с кофеином приводит к смещению биоритмов.

Команда ученых давала мышам два варианта напитка — подслащенную воду, содержащую 0,1% кофеина с 1% сахарозы или 0,1% сахарина, а также кофеин с простой водой. Сладкий вкус не повлиял на количество воды с кофеином, которую пили мыши. Однако у животных, которые употребляли смесь кофеина и подсластителя, наблюдался очень продолжительный период бодрствования и сна — 26–30 часов. Некоторые грызуны под воздействием такого напитка даже переходили с ночной активности на дневную.

Особенность эффекта заключалась в том, что он сохранялся даже при постоянной темноте. По словам ученых, это свидетельствует о том, что влияние кофеина и подсластителей протекает независимо от деятельности основного центра биологических часов — супрахиазматического ядра в мозге.

Исследователи считают, что сочетание кофеина и сахара может посылать организму противоречивые сигналы, активируя систему вознаграждения и высвобождая дофамин, что, вероятно, и вызывает изменения в биоритмах. В дальнейшем ученые планируют продолжить изучать связь этого эффекта с дофаминовыми процессами и проверить, как такой напиток влияет на человека.

Ранее употребление сладостей оказалось полезнее для сердца, чем отказ от сахара.