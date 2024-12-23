Ученые устранили причину скопления яда в зеленеющем картофеле

Международная группа ученых из Израиля и Японии нашла способ удалить токсичные соединения из картофельных клубней. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Картофель естественным образом вырабатывает химикаты, называемые стероидными гликоалкалоидами (СГА). Они служат природным пестицидом, защищающим растение от вредителей. Места скопления СГА можно обнаружить по зеленым участкам на кожуре.

Эти токсины опасны для здоровья человека. Кроме того, вещества могут образовываться под действием солнечного света в уже собранных клубнях.

В новом исследовании ученые сосредоточились на белке под названием GAME15, играющем главную роль в управлении синтеза СГА. Этот белок действует как фермент и как каркас, организуя другие белки в систему производства токсинов.

Команда выяснила, что картофельные кусты запускают выработку GAME15 за счет перенаправки других белков клеточных стенок в другую часть клетки.

По словам исследователей, управление GAME15 может создать картофель, способный храниться на открытом свету без накопления токсинов. Для этого белки для производства СГА направят в листья и другие несъедобные части куста.

Ранее ученые нашли способ снизить потребность в азотных удобрения при выращивании картофеля.