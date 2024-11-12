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Ученые нашли способ избавить картофель от «азотной зависимости»

New Phytologist: блокирование молекулы снизило зависимость картофеля от азота

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Depositphotos

Азотные удобрения — один из источников парниковых газов. Поэтому ученые ищут способы модифицировать сельскохозяйственные растения таким образом, чтобы они потребляли меньше азота. В исследовании, опубликованном в журнале New Phytologist, показано, что блокирование определенного белка в картофеле может сделать его менее зависимым от азота.

Белок StCDF1 играет ключевую роль в клубнеобразовании картофеля. В новой работе ученые выяснили, что он связывается с особым участком ДНК. Это меняет активность генов, связанных с азотом. Блокирование белка повысило производительность картофеля в условиях низкого содержания азота. Открытие ученых может лечь в основу новых сортов картофеля или препаратов для лучшей урожайности культуры.

До этого ученые выяснили, что к 2080 году изменение климата приведет к увеличению площади, пригодной для выращивания кофе «Арабика», на 30-44%. Исследование поможет Эфиопии, основному производителю «Арабики» подготовиться к глобальному потеплению.

Ранее ученые нашли способ выращивать растения в многоэтажных зданиях вместо полей.

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